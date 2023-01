La Savoie, un terroir producteur de vin blanc

Parmi les grandes régions productrices de ce breuvage des dieux aux couleurs du raisin blanc, il y a bien sûr la Champagne, la Bourgogne, mais il existe aussi de plus petites régions qui produisent des crus inédits tels que la Savoie.

Sa terre montagneuse et son climat rude permettent la production de cépage nommé Jacquère conférant aux vins une approche vive en bouche et une couleur limpide et cristalline, la grande partie des vins de Savoie sont secs. Pour les grands amateurs d’oenologie, d’autres cépages entrent en compte dans la composition de ces vins tels que la Roussane, la roussette et le chasselas, ces raisins apportent tous des notes acidulées subtiles et offrant un effet perlé à la couleur des vins.

On dénombre plus de 15 crus d’appellation vin de Savoie, parmi les crus les plus célèbres, on compte le vin blanc de Savoie Apremont, ainsi que l’Abymes, très répandue dans la gastronomie savoyarde pour leur accord subtil floral il se marie parfaitement avec l’acidité des produits laitiers et viennent faire ressortir les accords fruités des tomes de Savoie.

Le vin blanc Savoyard un incontournable de la célèbre fondue savoyarde

Ce plat Savoyard avec la tartiflette et la raclette fait partie des incontournables de la gastronomie savoyarde. Composé à 100% de fromages, en règle général de Beaufort, Tomme de Savoie, Emmental, ce plat onctueux et très riche en calories nécessite un accord avec un vin blanc sec et acidulé pour casser l’aspect gras en bouche du fromage et ramené l’équilibre gustatif.

Les cépages du vin blanc Apremont vont donc à ravir à cette délicieuse recette, fruité et sec ils arrondissent et délivre aux palets des notes de tête subtiles de fleurs pour entrer sur des notes de coeur et de fond plus gourmand d’amandes vertes.

Alors pour votre prochain repas plus d’hésitation, osez les vins blancs de Savoie.